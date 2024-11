Gabriele Salvatores ospite a Stories, domani alle 21 su Sky Tg24

“LA ’TETRALOGIA DELLA FUGA’? QUESTA COSA DELLA FUGA MI È STATA UN PO' APPICCICATA"

La storia di Gabriele Salvatores parte dalla sua infanzia: “Se mi dici casa Salvatores non penso a Milano ma a Napoli. I miei abitavano in una via che parte da Piazza Plebiscito e va verso i quartieri spagnoli, la via si chiama Via Solitaria. Non ho mai capito se era un'indicazione di vita che dovevo seguire o un caso. Fatto sta che chi è nato a Napoli fa molta fatica a staccarsi da quella città, ti rimane dentro e ti condiziona, quindi se dici casa Salvatores penso a quell'appartamento del terzo piano. Sono nato lì, quindi per me Casa Salvatores è Napoli”. La carriera del regista è contraddistinta da grandi successi, tra cui ‘Marrakech Express’, ‘Mediterraneo’, ‘Turné’ e ‘Puerto Escondido’, che insieme formano la cosiddetta ‘tetralogia della fuga’: “Questa cosa della fuga mi è stata un po' appiccicata, ma me la sono cercata perché mettendo la scritta ‘dedicata a tutti quelli che stanno scappando’ e citando un bellissimo libro, che è ‘l'Elogio della fuga’ di Henri Laborit, capisco che poi si sia parlato di fuga, però non è una fuga intesa come fuga dalle responsabilità o fuga per andare in vacanza. A me piace molto William Shakespeare, che ha questo tema molto presente nelle sue tragedie o commedie, cioè lo spostamento di alcuni personaggi in un luogo che non conoscono, la perdita delle tue abitudini, della tua comfort zone, che ti costringe a fare i conti con te stesso. Quindi, io parlerei più di quadrilogia del cambiamento, dello spostamento, del viaggio: chiederei anche a Wikipedia di modificare”. In ‘Marrakech Express’ c’è una scena famosa, quella della partita in spiaggia tra Italia e Marocco, che viene poi citata in ‘Tre uomini e una gamba’ di Aldo, Giovanni e Giacomo: “Mi ha fatto molto piacere perché mi hanno chiamato e mi hanno detto ‘senti ci è venuta in mente questa gag, possiamo citare questo film che abbiamo amato molto?’. E quindi il fatto che abbiano voluto prendere una cosa e citarla in una nuova maniera mi ha fatto tanto piacere, penso una delle cose che mi ha fatto più piacere nella mia carriera”. Tra i suoi film ‘Mediterraneo’ ottiene diversi riconoscimenti, tra cui l’Oscar a miglior film straniero, mentre il super favorito di quell'anno, ‘Lanterne Rosse’ di Zhang Yimou, non riesce nell’impresa: “Prima di tornare in platea scendo in bagno, e vedo un signore in smoking in questo bagno bianco, appoggiato al muro che non piangeva, ma insomma si capiva non stava bene, poi lo riconosco e capisco che era Zhang Yimou. Lo dico molto sinceramente, non faccio il buonista, ma a me piace più ‘Lanterne Rosse’ di ‘Mediterraneo’, il film è più bello, poi ognuno ha i suoi gusti e sono molto contento di aver fatto Mediterraneo, però io ero sicuro che vincesse Lanterne Rosse, quindi mi sono avvicinato a lui dimenticandomi di avere l'Oscar in mano e gli ho detto ‘signore Yimou, io le devo dire che ho amato molto il suo film e sono dispiaciuto’ lui si abbassa e vedendo l'Oscar mi dice qualcosa di molto forte in cinese, che non ho capito ma ho intuito, da napoletano ho intuito perfettamente”. Il regista si confida poi, ammettendo che “sono uno pauroso, purtroppo è così, tranne paradossalmente quando sono sul set. Nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni sono sempre un po' in apprensione, ho la voglia di controllare tutto e non è possibile, la vita non ha un copione, non puoi fare la regia della vita, mentre sul set decido io come va a finire, in qualche modo mi sento più sicuro”.