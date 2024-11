Glen Powell è uno degli astri in ascesa della nuova Hollywood, lo prova l'entusiasmo con cui gli abitanti di Austin , la città del Texas in cui è nato trentasei anni fa, hanno risposto alla gara di sosia organizzata da una fan dell'attore, Kate Carpenter, che ha chiamato all'appello tutte le persone che potevano vantare una somiglianza con la star di Top Gun: Maverick. Il contest, che si è svolto domenica 24 novembre all’Auditorium Shores , ha incoronato vincitore Maxwell Braunstein , un assistente di un medico che lavora ad Austin. Oltre la gloria, un premio simbolico in denaro e un cappello in stile texano (come quello che Powell ha indossato in Twisters), il vincitore ha ottenuto anche un riconoscimento più che speciale da parte del vero Powell che è intervenuto all'evento collegandosi con FaceTime. La star ha offerto al suo sosia la possibilità di far unire i suoi genitori , o un parente a sua scelta, alle riprese del suo prossimo film per un cameo .

Giudici del contest, la madre e la zia del vero Powell

Per Glen Powell la famiglia conta moltissimo, infatti i fan dell'attore sanno che non è raro vederlo alle première o sul red carpet insieme ai suoi genitori che ama al punto da renderli protagonisti di un cameo in tutti i suoi film.

La divertente abitudine di Powell, adesso, si è estesa anche ai suoi fan, più precisamente, alla famiglia del vincitore del contest di sosia che si è svolto ad Austin nello scorso weekend, una tipologia di evento che di recente sta conquistando gli appassionati di celebrity nel mondo – solo nell'ultimo mese ne è stato organizzato uno per i sosia di Timothée Chalamet, uno per quelli di Paul Mescal, un altro per quelli di Zendaya.

Powell, che non ha potuto partecipare all'appuntamento dal vivo tra i fan come ha fatto Chalamet lo scorso ottobre perché impegnato sul set, ha appoggiato comunque l'iniziativa salutando i partecipanti con un videomessaggio e inviando alla gara due giudici molto speciali: sua madre e una delle sue zie.

Le due donne si sono unite alla folla di presenti per valutare i partecipanti e scegliere il sosia dell'attore. Gli aspiranti sosia hanno scelto look ispirati alla propria versione di Powell preferita selezionata tra i vari personaggi interpretati dall'attore sul grande schermo.

La maggior parte ha optato per la versione “cacciatore di tornado” del film Twisters ma in molti hanno inforcato le Ray-Ban a goccia di Hangman di Top Gun: Maverick. La scelta era parecchio ampia per chi ha preferito il Powell di Hit Man (pellicola in cui l'attore è un vero trasformista) ma c'è anche chi per intenerire la giuria ha portato in gara il sosia di Brisket, il cagnolino dell'attore adottato lo scorso anno, grande protagonista anche del mondo dei social.