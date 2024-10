Timothée Chalamet, reunion di sosia dell'attore a NY per un contest

Il contest, che si terrà domenica 27 ottobre a Washington Square Park, radunerà nella Grande Mela i fan dell'attore che, attualmente si trova proprio in città per le riprese del suo prossimo film. Sui social è diventato virale lo scatto del divo con la locandina dell'iniziativa



I fan di Timothée Chalamet sono tornati a parlare del loro beniamino nelle ultime settimane per varie ragioni.

Tra gli ammiratori dell'attore, oltre alle foto provenienti dal set di Marty Supreme, il suo prossimo film attualmente in fase di riprese, tiene banco la discussione che riguarda un misterioso contest promosso attraverso alcuni volantini appesi per le strade di New York.

L'iniziativa, diventata virale anche sui social e in particolare su X, è finalizzata a scovare i sosia del divo.

Al vincitore toccherà un piccolo premio in denaro e la gloria, ovviamente.

Per i fan Chalamet potrebbe essere al corrente dell'impresa. L'attore ha percorso con la troupe di Marty Supreme le stesse strade dove è stato affisso il volantino. C'è già chi spera di vede comparire a sorpresa alla reunion di sosia che si terrà a fine mese.

I fan a New York per il contest L'appuntamento per i sosia di Timothée Chalamet è fissato per domenica 27 ottobre al Washington Square Park Arch.

L'iconico monumento di Manhattan sarà il punto di riferimento per tutti i partecipanti al contest ma anche per i fan del divo di Dune che, approfitteranno dell'iniziativa dedicata all'attore candidato all'Oscar per celebrare il proprio beniamino.

Dal momento che il contest sembra non aver altre finalità oltre quella esplicita di incoronare il miglior sosia di Chalamet, gli estimatori dell'attore coglieranno l'occasione per passare del tempo insieme.

Qualcuno spera che il vero Chalamet si presenti all'appuntamento che, del resto, si svolge proprio nella sua città.

L'attore è a New York per girare Marty Supreme, il film di Josh Safdie targato A24 incentrato sulla vita e le imprese del campione di ping pong. Ma, impegni di set a parte, non è raro che il ventottenne si avventuri per le strade della metropoli in cui è cresciuto e dove molto spesso si fa vedere in giro per la gioia, appunto, dei suoi fan. leggi anche A Complete Unknown, il trailer ufficiale del biopic con Chalamet

I fan sperano di vedere l'attore all'evento I primi volantini del contest sono stati appesi a New York nel mese di settembre. Gli stessi sono apparsi, per la prima volta online lo scorso 20 settembre, in un post su X diventato virale.

Su X, nei giorni scorsi, è poi spuntato un altro scatto che ritrae Chalamet, con gli abiti di scena in stile anni Cinquanta di Marty Reisman, mentre camminava per le stesse strade in cui comparivano i volantini con la sua faccia. Non è chiaro se lo scatto sia autentico ma i fan sperano che il regista di Marty Supreme includa la locandina in un'inquadratura realizzando un divertente easter egg.

Difficile che ciò accada, però, dal momento che il volantino che promuove il contest include un vistoso QR code, un elemento che stride con l'ambientazione anni Cinquanta della pellicola di Safdie.

Il codice rimanda a una pagina creata sulla piattaforma Partiful che contiene le informazioni sul contest.

Oltre ai dettagli sull'appuntamento e al premio in denaro per il vincitore, una cifra simbolica di cinquanta dollari, c'è la possibilità di iscriversi per chiunque voglia partecipare.

Tra i commenti degli utenti si leggono i suggerimenti più curiosi per invogliare l'attore in carne e ossa a partecipare all'evento.

Qualcuno propone di legare il contest a un'iniziativa benefica per raccogliere una cifra che Chalamet deciderà a chi destinare.

Al momento pare che gli iscritti siano oltre novecento.

