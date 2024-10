A Complete Unknown, trailer del biopic su Bob Dylan con Chalamet

Nel trailer la svolta elettrica di Dylan

Timothée Chalamet, un divo da quasi venti milioni di follower (solo su Instagram), non è solito entrare nella piattaforma di Meta per condividere ogni momento della sua vita. Online l'attore ci va solo per i momenti importanti e l'uscita del trailer di A Complete Unknown rientra certamente nella categoria.

L'attore ha condiviso la clip con le immagini inedite del suo ultimo film, probabilmente la prova più importante della sua giovane e già molto consistente carriera, a beneficio dei fan che non vedono l'ora di vederlo nei panni della leggenda del rock e anche di quelli che hanno già storto il naso a proposito della sua performance.

Come è noto, nel biopic che racconta l'ascesa di Dylan nell'industria musicale americana e nei cuori degli ascoltatori di tutto il mondo, Chalamet recita e usa la sua voce per le parti canore.

Ne ascoltiamo parecchi stralci nel trailer ufficiale, infarcito di brani a dir poco immortali.

Dagli esordi folk alla svolta elettrica (il film in origine doveva chiamarsi proprio Going Electric), un'evoluzione che molti fan della prima ora non perdonarono a Dylan, la pellicola riporta lo spettatore negli anni Sessanta, una decade decisiva per Bob Dylan non solo artisticamente parlando.

Musicista visionario, osservatore e cantore del suo tempo, Dylan si confrontò con le donne che amava e che vediamo, entrambe, nella clip: Joan Baez e Sylvie Russo, rispettivamente, Monica Barbaro ed Elle Fanning.

Ma la storia di Dylan è la sua e quella delle donne e degli uomini che incrociarono la sua strada, quindi nella clip vediamo anche gli altri volti del cast, da Edward Norton a Boyd Holbrook, in una grande epopea in musica che appare travolgente già dalle prime immagini.