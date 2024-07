1/12 ©Getty

In queste settimane, in Europa e negli States, i tour promozionali dei principali blockbuster della stagione sono entrati nel vivo. Per Deadpool & Wolverine, a Londra, è arrivato anche Dogpool a sostegno delle star del cinecomic Marvel. Come è logico, la cagnolina ha rubato l'attenzione agli attori sul red carpet

