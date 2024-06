Deadpool & Wolverine, il teaser trailer del film

Nell’ultimo teaser trailer di Deadpool & Wolverine, pubblicato su X da Ryan Reynolds per celebrare il Best Friends Day, l’attore e il co-protagonista Hugh Jackman condividono la scena con il rifugio del malvagio Giant Man, con Dogpool e con un nuovo, atteso personaggio. Nel filmato compaiono infatti anche le gambe di una donna che avanza con passo sicuro. È Lady Deadpool, la variante femminile di Deadpool. Nessuno sa ancora chi si nasconda dietro il suo volto, ma i fan della Marvel hanno ipotizzato sui social media due possibili candidate per il ruolo: Blake Lively, moglie di Reynolds, e Taylor Swift, grande amica di entrambi. “Spero che tutti possano lavorare con il loro migliore amico almeno una volta nella vita”, ha scritto l’attore. “So che non vedo l’ora di farlo finalmente”. Il film uscirà nelle sale italiane il 24 luglio.