Marvel, in programma una nuova serie tv su Visione con Paul Bettany

visione, cosa sappiamo sulla serie tv Paul Bettany sarà ancora Visione dopo l'interpretazione in varie pellicole e nella serie tv WandaVision con Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff. Secondo le indiscrezioni riportate dal magazine, l'attore tornerà a indossare i panni dell'amato personaggio. La serie TV, di cui al momento non si conosce il titolo, dovrebbe sbarcare su Disney+ nel 2026. Massimo riserbo sugli altri nomi del cast e sulla data di inizio della riprese. La serie TV dovrebbe essere ambientata dopo gli eventi narrati in WandaVision offrendo così uno sguardo sulla nuova vita del personaggio. Terry Matalas coinvolto come sceneggiatore. Non resta che attendere per poter conoscere ulteriori dettagli riguardanti la serie TV.

Paul Bettany vanta una lunga carriera tra piccolo e grande schermo con interpretazioni di enorme successo, come quella di Charles Herman nel film A Beautiful Mind premiato come Miglior film alla 74esima edizione degli Academy Awards. Tra i riconoscimenti dell'attore ricordiamo la candidatura agli Emmy Awards come Migliore attore protagonista in una miniserie o film proprio per il ruolo di Visione.

WandaVision (FOTO), composta da nove episodi, ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico e della critica ricevendo in totale ventitré candidature agli Emmy Awards.