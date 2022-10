WandaVision, in lavorazione uno spin-off per Disney+

Vision Quest, i dettagli

Nonostante la trama dello spin-off non sia stata rivelata, probabilmente la serie seguirà Vision mentre cercherà di recuperare ricordi e umanità. Pur essendo la serie incentrata su di lui, sembra che ci sarà anche Scarlet Witch. Paul Bettany tornerà nel ruolo di Vision, mentre Jac Schaefer, sceneggiatore capo e produttore esecutivo di WandaVision, si occuperà di sovraintendere il team di sceneggiatori, che inizierà a lavorare sullo spin-off nei prossimi giorni. Nella serie principale, l'agenzia governativa S.W.O.R.D ha riassemblato Vision dopo che è stato ucciso da Thanos negli eventi di Avengers: Infinity War. Quando lo hanno riportato in vita, l'androide non aveva alcun ricordo della sua vita passata e nemmeno del suo amore per Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Ma quando il nuovo Vision e quello ricreato magicamente da Wanda si sono incontrati in battaglia, il Vision di Wanda ha attinto al passato dell'altra versione ed è poi fuggito inaspettatamente. In un'intervista del 2021 riportata da comicbookmovie, Paul Bettany aveva anticipato il ritorno del suo personaggio in un progetto a lui dedicato: “Questa serie tv è stata un bellissimo climax per tutte le cose fatte insieme a Lizzie” aveva dichiarato l'attore. “Con WandaVision abbiamo trovato una strada tutta nostra, arrivando a definire un tono diverso da quello riscontrabile nei film. Ma con la Marvel non sai mai se hai finito oppure no. Quindi non voglio chiamare tutto questo fine, almeno per ora”.