Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds pubblica il trailer del trailer

Cosa sappiamo su Deadpool & Wolverine

Un primo trailer di Deadpool & Wolverine è stato diffuso durante il Super Bowl 2024, ma non raccontava molto del Wolverine di Hugh Jackman. Piuttosto, era incentrato sulla figura di Deadpool. Sul fronte della trama, la Marvel non ha ancora rilasciato nulla di ufficiale. Ma, proprio il primo trailer, qualcosa sembra suggerire. Nel filmato, Wade Wilson si riunisce con gli amici per festeggiare il suo compleanno, prima di essere trascinato attraverso una porta temporale dalla Time Variance Authority. Qui incontra Paradox (Matthew Macfadyen), che ha una missione segreta per lui e che gli dà la possibilità di essere "un eroe tra gli eroi". In un secondo trailer, diffuso a porte chiuse al CinemaCon 2024, si vede Paradox chiedere a Deadpool di "salvare la Sacra Linea Temporale", il che ha messo in subbuglio i fan di Loki. Nella serie TV, Sylvie (Sophia Di Martino) ha infatti cancellato la Sacra Linea Temporale quando ha ucciso Colui che Rimane alla Cittadella, e il Dio dell'Inganno e compagni hanno trascorso gran parte della seconda stagione cercando di impedire ai suoi rami spezzati di distruggere tutto. Se Deadpool si intromettesse in quegli eventi, "cancellerebbe" entrambe le stagioni di Loki? Una risposta, ad oggi, non c'è. "È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3", ha recentemente dichiarato il regista. "È una cosa diversa, e non prova a copiare nulla dei primi due film. Erano fantastici, ma questa è un'avventura con due personaggi". Parole, queste, che non svela nulla di ciò che vedremo.