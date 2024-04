Michael J. Fox ha elogiato Taylor Swift e Ryan Reynolds , due figure di spicco dell’era moderna che secondo l’attore di Ritorno al futuro avranno un impatto ancora maggiore tra 50 anni. “Penso che diventerà una persona davvero importante”, ha dichiarato Fox a People su Taylor Swift. “Penso che muova l’economia, che cambi il modo in cui gira il mondo, e questo è fantastico”. La popstar vincitrice di quattro Grammy, che la scorsa notte ha pubblicato il nuovo album The Tortured Poets Department , ha infatti preso posizione a sostegno della comunità LGBTQ e ha esortato i fan a registrarsi per votare e supportare i candidati democratici alle elezioni statunitensi. “Non avevo un’opinione su Taylor Swift quando ho sentito parlare di lei per la prima volta. Ora ho una moglie e quattro figli che la adorano”, ha proseguito Fox.

L'IMPEGNO SOCIALE DEI VIP

Michael J. Fox ha speso belle parole anche per Ryan Reynolds: “Penso che potrebbe essere una persona davvero importante. È così intelligente, è così talentuoso...Sa quali leve toccare e farle funzionare in altri settori”. L’attore ha descritto il collega come “una persona molto attenta alla filantropia” in grado di “fare cose incredibili”. Fox ha riflettuto sulla responsabilità che le personalità in vista hanno nei confronti della società: “Che cosa c’è in Ryan Reynolds visto che tutto ciò che tocca è oro? Che cosa c’è nelle persone nella mia posizione che si impegnano nelle cause e hanno successo e progresso? Semplicemente ti presenti e lo fai. E non ti preoccupi di quello che pensano gli altri, di quello che dicono gli altri, o di quello che ne ricaverai”. Il suo pensiero si applica anche al mondo della medicina, ben noto proprio a lui che nel 1991, quando aveva appena 30 anni, ha ricevuto la diagnosi del morbo di Parkinson. “Volevo solo mettere le persone nella posizione migliore per trovare una cura, e spero di esserci riuscito”.