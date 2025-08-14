Fragili 2, cosa sapere sulla miniserie da stasera in tv

Fragii 2 torna a raccontare la comunità del Casale . Gli anziani, sfrattati dalla loro casa di riposo, convivono coi giovani ospiti dell'Arca di Noè, orfani o senza famiglia. Nel primo episodio, in onda il 13 agosto, i ragazzi della comunità affrontano la diffidenza dei vicini. Marco, scosso dalla partenza di Claudia, fatica a rimettersi in piedi; Renato e Angelica vivono un equilibrio precario, scosso dall’arrivo di Patrizio, padre di Pippo. Edoardo lotta con il rapporto difficile con la madre alcolista, mentre Omar ritrova il fratello Adam, che conquista Mattia. Nel frattempo, Jia è impegnata nei preparativi delle nozze tra Rosa e Gianni, e Adele intraprende un flirt con un uomo più giovane. Ma ci sarà anche spazio per un (grande) colpo di scena. Nella seconda puntata, Rosa e Gianni riflettono sul loro futuro, Marco si apre a una nuova conoscenza. Renato, preso dai dubbi, sospetta un tradimento inesistente, mentre Angelica scopre che Patrizio è un ladro e lo allontana. La tensione esplode quando Patrizio appicca un incendio che minaccia il Casale. Tuttavia, l’emergenza diventa occasione per la comunità di unirsi e reagire.

Va in onda su Canale 5 , mercoledì 13 e giovedì 14 agosto , la seconda stagione di Fragili, miniserie con Corinne Cléry, Barbara Bouchet e Massimo Dapporto. Al centro della trama, le fragilità e le emozioni del Casale, i conflitti tra generazioni e gli amori, quelli nuovi e quelli messi alla prova.

Il cast

Nel cast di Fragili 2, a interpretare il gruppo di anziani, troviamo Massimo Dapporto, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Maurizio Mattioli, Barbara Alberti ed Enzo Decaro. I giovani, invece, hanno il volto di Francesco Cassibba, Shaen Barletta, Pepe Lin, Abduul Cisse a Andrea Vertecchio.

Massimo Dapporto, attore e doppiatore, è noto per film, teatro e serie di successo come Amico mio e Distretto di Polizia. Barbara Bouchet, icona del cinema italiano dagli anni ’70, ha spaziato dal genere poliziesco alle commedie all’italiana. Corinne Clery, celebre per Histoire d’O e con numerosi ruoli in TV alle spalle, ha costruito una carriera internazionale. Maurizio Mattioli è un apprezzato caratterista, visto in commedie come Vacanze di Natale e in fiction come Un medico in famiglia. Barbara Alberti, scrittrice, sceneggiatrice e opinionista, ha spesso portato la sua ironia e cultura in TV e al cinema. Enzo Decaro, attore e regista, è stato tra i fondatori de La Smorfia e protagonista di molte fiction di successo.