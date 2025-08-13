Gianna Nannini, la possibile scaletta del concerto a Macerata

La tournée di Gianna Nannini si concluderà con i due attesi appuntamenti del 17 settembre alla Reggia di Caserta e del 21 settembre all’Arena di Verona
Continua la tournée di Gianna Nannini. Mercoledì 13 agosto la cantautrice (FOTO) porterà la sua energia allo Sferisterio di Macerata, ecco tutto quello che c’è da sapere sullo spettacolo sold out: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
gianna nannini a macerata, la possibile scaletta
In queste settimane Gianna Nannini sta girando l’Europa con la sua nuova acclamata tournée. Il 13 agosto l’artista salirà sl palco dello Sferisterio, questo l’indirizzo: Piazza Nazario Sauro, 62100, Macerata. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone, lo show avrà inizio alle ore 21.00.
Al momento l’artista non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti a dicembre al Forum di Assago:
- 1983
- Primadonna
- Silenzio
- Filo spinato
- Radio baccano
- Scandalo
- Ragazzo dell’Europa
- Lento lontano
- Fenomenale
- Profumo
- Un giorno disumano
- Ti voglio tanto bene
- La differenza
- Io e Bobby McGee
- Io voglio te
- I maschi
- Fotoromanza
- Io
- Sei nell’anima
- Meravigliosa creatura
- Hey bionda
- Bello e impossibile
- Latin Lover
- America
- Un’estate italiana
Approfondimento
Gianna Nannini, il testo e il significato del nuovo singolo Panorama
Dopo il concerto di Macerata, Gianna Nannini ripartirà alla volta di Apricena per poi proseguire con gli appuntamenti in programma in numerose altre città italiane: da Roccella Jonica a Palermo passando per Catania. Ecco il calendario completo:
- 18 agosto – Apricena (FG) – Suonincava – Cava dell’erba
- 19 agosto – Ostuni (BR) – Foro Boario
- 21 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival - Teatro al Castello
- 23 agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest - Villa Bellini
- 24 agosto – Palermo – Dream Pop Festival - Velodromo
- 29 agosto – Arbon (Svizzera) - Summerdays Festival
- 30 agosto – Spiez (Svizzera) – Seaside Festival
La tournée si concluderà con i due attesi appuntamenti del 17 settembre alla Reggia di Caserta e del 21 settembre all’Arena di Verona.
Approfondimento
Sei nell'anima tour, Gianna Nannini per l'Europa a tutto rock
Nel marzo dello scorso anno Gianna Nannini ha pubblicato l’album Sei nel l'anima. Tra i suoi lavori più amati troviamo sicuramente Profumo, Cuore, Inno, Hitalia e Amore gigante. Per quanto riguarda le canzoni, ricordiamo Bello e impossibile, I maschi, Meravigliosa creatura, Ti voglio tanto bene e La differenza.
©Getty
Buon compleanno Gianna Nannini, i 70 anni della cantante. FOTOSTORIA
Gli esordi, i successi e l'evoluzione di una delle più grandi artiste italiane di sempre. La rockstar senese festeggia cifra tonda in un anno particolarmente intenso per la sua carriera con il nuovo disco di inediti 'Sei nel l'Anima', la riedizione del libro sulla sua vita privata e artistica e un film per Netflix