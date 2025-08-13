Gianna Nannini, la possibile scaletta del concerto a Macerata

In queste settimane Gianna Nannini sta girando l’Europa con la sua nuova acclamata tournée. Il 13 agosto l’artista salirà sl palco dello Sferisterio, questo l’indirizzo: Piazza Nazario Sauro, 62100, Macerata. Stando a quanto riportato sul sito di Ticketone , lo show avrà inizio alle ore 21.00 .

Nel marzo dello scorso anno Gianna Nannini ha pubblicato l’album Sei nel l'anima. Tra i suoi lavori più amati troviamo sicuramente Profumo, Cuore, Inno, Hitalia e Amore gigante. Per quanto riguarda le canzoni, ricordiamo Bello e impossibile, I maschi, Meravigliosa creatura, Ti voglio tanto bene e La differenza.