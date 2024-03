9/22 ©Getty

Prima di raggiungere il successo Emma Stone, fresca vincitrice del premio Oscar come Miglior attrice protagonista per il film Povere Creature!, ha lavorato in un Dog Café che vendeva dolcetti per cani. "C'era una specie di Oreo per cani fatto con carruba e miele. Una mamma veniva e li comprava per suo figlio perché pensava che gli Oreo per cani fossero più sani", aveva raccontato l'attrice a Vogue nel 2016

