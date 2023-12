Furiosa: Mad Max Saga, il primo trailer e cosa sapere sul film

La clip rivela il look della protagonista, che ha ereditato il ruolo da Charlize Theron, e quello dell'attore Marvel, qui nei panni del villain Dementus. I due attori hanno raccontato qualcosa in più sul blockbuster alla convention CCXP23 in corso in questi giorni a San Paolo



Come da previsioni, la convention CCXP23, in programma dal 30 novembre al 3 dicembre a San Paolo del Brasile, sta regalando grandi emozioni ai fan del cinema di George Miller che si aspettavano importanti aggiornamenti nel corso dell'evento su Furiosa: A Mad Max Saga, pellicola attesa nelle sale il 24 maggio 2024.

Il pubblico della convention, oltre a ricevere una spettacolare anteprima del look della protagonista Anya Taylor-Joy, ha potuto apprezzare anche le immagini del primo trailer ufficiale del film, già disponibile online anche in lingua italiana.

La clip condensa in due minuti e mezzo le emozioni e le atmosfere del prequel spin-off di Mad Max: Fury Road del 2015 confermando l'impressione che per il nuovo action di Miller valeva davvero la pena attendere tutto questo tempo.

Il trailer: L'epopea della giovane Furiosa A un anno dalla fine delle riprese di Furiosa: A Mad Max Saga, arrivano le immagini montate della pellicola della saga ambientata in un mondo post-apocalittico polveroso e violento nel quale, questa volta, tocca ad Anya Taylor-Joy cavarsela per sopravvivere e tornare a casa.

Come è noto, il nuovo film racconta un pezzo della storia di Furiosa antecedente ai fatti di Mad Max: Fury Road. Nella nuova avventura desertica, una giovane Furiosa è la protagonista di un racconto epico che la condurrà a diventare il capitano di guerra raccontato nella pellicola del 2015.

Dopo essere stata portata via dal Luogo Verde delle Molte Madri, Furiosa si impegnerà a ritrovare sé stessa mentre cerca la strada di casa. Catturata da una banda di motociclisti, finirà in mezzo allo scontro per il dominio tra Warlord Dementor (interpretato dall'attore Chris Hemsworth) e un giovane Immortan Joe.

La clip mostra sequenze adrenaliniche e scontri infuocati, tutti in linea col cinema di Miller, ma ciò che colpisce sono i look dei personaggi principali.

Se Hemsworth è irriconoscibile, Anya Taylor-Joy sembra davvero a suo agio col costume con la fasciatura al petto e lo spallaccio per reggere la protesi al braccio.

I fan della convention brasiliana sono stati accolti nello stand della Warner Bros. da una gigantografia dell'attrice nei panni dell'iconico personaggio. La foto, che è stata ripresa da Collider ed è diventata subito virale, sta raccogliendo le impressioni positive dei fan e rispecchiano le parole di Theron che, a proposito della collega chiamata a interpretare il suo vecchio ruolo, commentò: “Non riesco a pensare a un'attrice migliore”. approfondimento Mad Max: Fury Road, nuovi dettagli sulla lite tra Hardy e Theron

Nel cast anche Tom Burke Mentre online si accumulano le reazioni al primo trailer ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga, Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, ospiti in questi giorni della convention CCXP23 di San Paolo, hanno risposto alle domande dei fan sul progetto tanto atteso.

La pellicola è diretta e anche scritta da George Miller che ha firmato la sceneggiatura insieme a Nico Lathouris, già coinvolto nel copione di Mad Max: Fury Road. Il cast include anche Tom Burke, star della serie drammatica Strike. Miller ha detto di aver scelto Anya Taylor-Joy dopo aver visto un montaggio di Last Night in Soho. Anche questo film è stato girato, come i precedenti, in Australia.



