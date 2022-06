Furiosa, al via le riprese del prequel di Mad Max: Fury Road

Basta un ciak poggiato per terra, nel deserto, ed è subito Mad Max . Anzi, Furiosa, il prequel spin-off di Fury Road, capolavoro di George Miller, quarto film della sega di Max Rockatanski, vincitore di sei premi Oscar. A pubblicare lo scatto che annuncia il via ufficiale alle riprese di una delle pellicole più attese degli ultimi anni è Chris Hemsworth, l’attore che interpreterà l’antagonista dell’eroina che dà il nome al film, che avrà invece volto e voce di Anya Taylor-Joy .

Le riprese, rinviate più volte a causa della pandemia, sono dunque cominciate. Finalmente. Naturalmente sotto la sapiente direzione di George Miller, demiurgo di tutta la saga, geniale e visionario regista australiano che a maggio è stato impegnato a Cannes per presentare un altro suo attesissimo film: Three Thousand Years of Longing. Il prequel di Mad Max: Fury Road racconterà le origini di Furiosa, l’imperatrice guerriera e rivoluzionaria che nel film precedente era interpreta da Charlize Theron.

SCENEGGIATURA E COLONNA SONORA

Miller firma anche la sceneggiatura della pellicola, insieme a Nico Lathouris (già coautore di Fury Road). Anche la colonna sonora è affidata a un veterano del film precedente, Junkie XL. L’ennesima dimostrazione di come Miller ami circondarsi di collaboratori fidati e collaudati, visto che anche il cast tecnico di Three Thousand Years of Longing ricalca in buona parte quello di Mad Max: Fury Road. L’uscita di Furiosa, che sarà prodotto in Australia da Mller e Doug Mitchell con la loro Kennedy Miller Mitchell, è fissata per il 24 maggio del 2024.