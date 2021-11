Ultima notte a Soho: la recensione del film

Un inquietante e fascinoso thriller psicologico che ci porta nella Londra dei favolosi, ma non troppo, anni Sessanta. Da oggi al cinema Condividi

I sogni muoiono all’alba. Magari dopo un un’ultima notte a Soho. Così il regista Edgar Wright firma un film a cui già pensava dal febbraio 2012. Quindi meglio tardi che mai. Perché, presentatp fuori concorso alla 78.ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, Last Night in Soho è un lisergico incubo al neon. Un portale parecchio à la page che ci traghetta tra la swinging London e i giorni nostri. E l’unica costante e Londra, una città che fa morire, come scriveva Hanif Kureishi. Una pellicola che esce oggi nella sale cinematografiche italiane e che ancora una volta l'eclettico talento della regina degli scacchi Anya Taylor-Joy, questa volta affiancata dalla ventunenne e talentuosa Thomasin tMcKenzie, vista di recente in Old di M. Night Shyamalan

Ultima notte a Soho. un trip negli anni Sessanta approfondimento Last Night in Soho: Thomasin McKenzie si racconta a Sky TG24 “Così remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato”. Con questo celeberrimo Fitzgerald chiudeva il Grande Gatsby. Ma in questa ultima notte a Soho, non c’è traccia di qualsivoglia luce verde e nessuno crede in un futuro orgiastico. Anzi, Eloise, la giovane protagonista del film febbricita per gli anni Sessanta. Un topolino di campagna con il sogno di diventare stilista. Un'adolescente catapultata nella metropoli feroce che non fa prigioniere, ma solo vittime delle proprie illusioni. Bullizzata dalle compagne di scuola, in primis dalla arrogante Giocasta, la ragazza si rifugia nella musica d’antan e nei cinema dove si proietta Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono). Perché, come cantava Petula Clark: “The lights are much brighter there/You can forget all your troubles, forget all your cares/So go downtown/Things will be great when you're downtown/No finer place for sure downtown/Everything's waiting for you”.

I favolosi Sixties approfondimento Last Night in Soho, il teaser trailer del film con Anya Taylor-Joy Da Brigitte Bardot a Cilla Black, sino a Julie Christie, le icone dei Sixties imperano per le strade di Soho. Aspirante ragazza Yéyé, la protagonista del film si rifugia in una bionda frangetta e in un abito rosa pastello. La speranza è che il passato divori il presente e si trasfiguri in futuro. Solo che bisogna sempre stare attenti a ciò che si desidera perché potrebbe avverarsi. Sicché le notti della fragile Eloise iniziano a popolarsi di visioni notturne incentrate sulla presenza di Sandie, voluttuosa starlet, tanto affamata di successo. Tuttavia, il grazioso e stiloso fantasma dimostrerà alla sognatrice passatista che gli anni Sessanta non erano poi cosi favolosi.

Thomasin McKenzie e Anya Taylor Joy, un amore di coppia approfondimento Nosferatu, Anya Taylor-Joy protagonista del remake Dopo i bambini e gli animali, una delle cose più perniciose al cinema, è giocare con le doppie identità. Al netto della ovvia sospensione dell’incredulità, il rischio del ridicolo è alle porte, quanto le zanzare d’estate. La soluzione, al solito è scegliere le facce giuste. E Wright ha azzeccato tutto il cast. A partire dalle due protagoniste. La neozelandese Thomasin McKenzie (vista in Senza Lasciare Traccia, JoJo Rabbit e il Potere del cane, in concorso a Venezia 78) possiede il phisique du rôle per interpretare la timida passiva-aggressiva che si sente sempre fuori posto. Di contro Anya Taylor Joy può recitare pure l’elenco del telefono e riuscirebbe comunque ad ottenere l’attenzione dell’intero globo terracqueo. Non ce n’è: la regina degli scacchi vince sempre. Se poi aggiungete che del cast fanno parte l’indimenticabile Diana Rigg, ovvero Emma Peel, qui purtroppo alla sua ultima interpretazione, il mitico Terence Stamp, e Rita Tushingham, un'icona degli anni Sessanta, il gioco è fatto e la partita è in ghiaccio. E

Last Night in Soho, una notte magica e pericolosa approfondimento Mister Paura presenta The New Mutants, il film con Anya Taylor-Joy L’altra freccia nella faretra di Ultima Notte a Soho è aver evitato i cliché. Pur all’interno di una strada già percorsa da altri film, la pellicola ci offre un punto di vista originale. E tra echi di capolavori perturbanti come A Venezia un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsion di Roman Polanksi, il regista riesce a portarci in un’epoca lontana, pericolosa, fascinosa. Un mondo che, dietro i lustrini e le paillettes, nasconde orchi, pronti ad ingannare e a divorare fanciulle in fiore. Perché, come canta Souxie in Happy House, la splendida canzone che accompagna una deglle scene più riuscite del film: "To forget ourselves/and pretend all's well/There is no hell". Così Tra chiffon e "abiti a tenda", il sogno si trasfigura in incubo. Ma, almeno al cinema, le speranze non muiono sempre all'alba





