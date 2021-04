“Mutanti. Sin dalla scoperta della loro esistenza sono stati guardati con paura, con ostilità, con odio perfino”. Così parlò Il professor Xavier, il fondatore degli X-Men. E ai New Mutants tocca lo stesso destino. Eppure non chiedono altro che di diventare quello che sono. Ma il corpo può diventare una prigione per l’anima. Come la neve d’estate, la mutazione risulta inaspettata, dolorosa, terrificante E forse per questo il film è il primo cinecomic horror. Un’opera sulla paura del buio, sui mostri che si nutrono delle nostre fobie, sul senso di colpa che ci divora.

The New Mutants: la trama del film

In questo film terrificante e pieno di azione, basato sull’omonima serie a fumetti Marvel, cinque giovani con poteri speciali vengono portati in una struttura segreta per sottoporsi a trattamenti che dovrebbero curarli dai pericoli dei loro poteri. Tra questi ci sono Danielle Moonstar alias Mirage (Blu Hunt), che crea illusioni dalle paure degli altri; Rahne Sinclair (Maisie Williams), che si trasforma nel lupo mannaro Wolfsbane; Sam Guthrie (Charlie Heaton),che, come Cannonball, può volare a velocità di jet protetto da un campo di forza; Roberto da Costa aka Sunspot (Henry Zaga), che assorbe e incanala l’energia solare; e Illyana Rasputin alias Magik (Anya Taylor-Joy). Sorella minore di Colosso, Magik viene racchiusa in un’armatura che segue la sua volontà e brandisce un’anima che amplifica le sue molteplici abilità sovrumane e psichiche. Invitati dalla dott.ssa Cecilia Reyes (Alice Braga) a condividere le loro storie su quando i loro poteri si sono manifestati per la prima volta, i cinque “pazienti” arrivano a capire che si trovano in una classe di persone chiamate mutanti, che sono state storicamente emarginate e temute. Mentre rivivono le loro storie, i loro ricordi sembrano trasformarsi in realtà terrificanti. Presto però finiscono per mettere in discussione ciò che è reale da ciò che non lo è, e diventa chiaro che la struttura segreta in cui sono rinchiusi non è come sembra. Ora la domanda è: perché vengono tenuti prigionieri? E chi sta cercando di distruggerli?