Teen Heroes, le nuove leve dei supereroi in azione su Sky

Dal 26 aprile è disponibile la Collezione dedicata ai nuovi eroi del grande schermo, con la prima tv di The New Mutants e successi come Spider-Man: Far From Home

Supereroi si nasce, oppure si diventa? Probabilmente un mix delle due cose, anche se a voler trovare una risposta sarà necessario immergersi nelle avventure delle nuove super promesse del grande schermo. In che modo? Ovviamente calandosi a capofitto nel loro mondo con la collezione Teen Heroes , disponibile On Demand su Sky a partire da lunedì 26 aprile . Il clou di questa nuova "super Collezione" è senza dubbio rappresentato da The New Mutants , ultimissimo film della saga Marvel degli X-Men, in cui fanno la loro comparsa una serie di eroi finora inediti su schermo.

La pellicola diretta da Josh Boone, con un giovane cast corale in cui spiccano Maisie "Arya Stark" Williams, Anya Taylor-Joy (guarda le foto della protagonista della miniserie La regina degli scacchi) e Charlie Heathon (Jonathan Byers nella serie tv cult Stranger Things), racconta con toni dark le avventure di un gruppo di giovani mutanti rinchiusi in una struttura in cui dovrebbero imparare a controllare i loro poteri.



Gli altri titoli della collezione Teen Heroes non sono da meno, a cominciare da Spider-Man: Far From Home, secondo capitolo della saga dell'Uomo Ragno con portagonista Tom Holland, in cui il giovane adepto di Tony Stark, orfano del suo mentore dopo gli avvenimenti di Avengers: Infinity War, deve affrontare una nuova minaccia. Nel cast anche Zendaya, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson e Cobie Smulders.



Fra le altre pellicole a disposizione sono inoltre da segnalare il fantasy contemporaneo Shadowhunters - Città di ossa e i film della saga sci-fi di Divergent, con protagonista Shailene Woodley.