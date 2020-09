Cinema, è morta Diana Rigg, Lady Olenna in Game of Thrones e Bond Girl

Se n’è andata all’età di 82 anni, in seguito a una diagnosi di cancro ricevuta a marzo. L’attrice inglese rimasta alla storia per essere stata l’unica Bond Girl a sposare 007, è stata la famosa Emma Peel nella serie Tv "The Avengers" e la superba Olenna Tyrell in "Game Of Thrones"

Addio a Enid Diana Elizabeth Rigg: era questo il nome completo dell'artista nata a Doncaster, nello Yorkshire, il 20 luglio 1938. I primi 8 anni della sua vita li ha trascorsi in India, dove ha imparato a parlare l'hindi come seconda lingua. Come attrice si è formata presso la Royal Academy of Dramatic Art.

Una lunga carriera approfondimento Diana Rigg, la Regina di Spine e le sue interpretazioni più famose Il suo debutto risale al 1957 con una parte nella produzione di "The Caucasian Chalk Circle" di Bertolt Brecht come parte del Festival di York di quell’anno. Entrata a far parte della Royal Shakespeare Company, dove ha ricoperto diversi ruoli sempre molto apprezzati, come la sua interpretazione di Cordelia in una produzione itinerante di "King Lear". Il passaggio dal teatro alla tv è avvenuto nel 1965 con la parte della compagna di John Steed nella serie TV "The Avengers".

Nominata Dame Commander dalla Regina Elisabetta L’attrice inglese è stata anche un’icona per il crescente movimento femminista: capace di sfidare l’establishment quando ha scoperto di prendere meno di un cameraman, ha preteso che le venisse aumentato lo stipendio prima di registrare una nuova puntata di "The Avengers". È stata anche la prima attrice a recitare nuda sul palco, in "Abelard and Heloise" (1970). Nel 1990, ha vinto un Bafta per il ruolo di una madre ossessiva nel dramma della BBC "Mother Love". Quattro anni dopo ha vinto un Tony Award come migliore attrice in uno dei suoi ruoli più acclamati, quello di Medea. Nello stesso anno, il 1994, Rigg è stata nominata Dame Commander of the Order of the British Empire.