Nosferatu, Anya Taylor-Joy protagonista del remake

Anya Taylor-Joy sarà la protagonista del remake di "Nosferatu il vampiro", il celebre film muto diretto da Friedrich Wilhelm Murnau che venne proiettato per la prima volta il 4 marzo 1922 a Berlino.



L'attrice candidata ai Golden Globe per la sua interpretazione nel film "Emma" e poi premiatissima (il Golden Globe per la miglior attrice in una mini-serie o film per la televisione; il Critics' Choice Awards per la miglior attrice protagonista in una serie limitata o film per la televisione; lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice in una miniserie o film per la televisione e il Satellite Award, tra gli altri) per il suo ruolo da protagonista della miniserie Netflix "La regina degli scacchi" verrà diretta dal regista Robert Eggers, con cui Anya Taylor-Joy ha già ampiamente lavorato.

Eggers l'ha diretta già nel 2015 in occasione di The Witch (stilizzato come The VVitch e sottotitolato nella versione italiana con "Vuoi ascoltare una favola?"), lungometraggio in cui lei interpreta la protagonista Thomasin, una ragazza che viene accusata di stregoneria dalla famiglia quando il figlio più piccolo scompare misteriosamente.

E nel 2021 i due hanno di nuovo collaborato sul set di The Northman, thriller attualmente in fase di post-produzione la cui uscita è prevista per l'8 aprile 2022 che vede Alexander Skarsgård nei panni del principe vichingo Amleto, figura leggendaria del romanticismo scandinavo che è stata ripresa da Shakespeare nella sua celebre tragedia.