Mad Max: Furiosa, data e location delle riprese del prequel

approfondimento

Buon compleanno Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi. FOTO

Il film arriverà al cinema il 23 giugno 2023, a circa otto anni di distanza dal suo predecessore (che ne è in realtà il sequel). Tutto pronto, o quasi, per iniziare le riprese in Australia, nello specifico in Nuovo Galles del Sud. I lavori di cast e crew avranno inizio a giugno 2021.

Ancora una volta il panorama naturale avrà un ruolo da protagonista nella pellicola, che trascinerà nuovamente il pubblico nel mondo post apocalittico di Miller. Sarà la più grande produzione mai girata in quest’area. “Screen NSW” ha dato l’annuncio, pubblicando informazioni utili e una foto con George Miller, il produttore Doug Mitchell e Chris Hemsworth.