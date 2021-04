Thor, Chris Hemsworth pubblica uno scatto dal set

Chris Hemsworth, lo scatto su Instagram

approfondimento

Christopher Hemsworth, questo il nome all’anagrafe, si prepara a indossare nuovamente i panni del personaggio che ha conquistato il botteghino mondiale, stiamo ovviamente parlando di Thor, protagonista indiscusso del box office degli ultimi anni.

Nelle scorse ore l’attore, classe 1983, ha pubblicato uno scatto in stile boy band, al suo fianco Matt Damon (FOTO) e Taika Waititi, quest'ultimo reduce dal successo alla novantaduesima edizione degli Academy Awards dove ha conquistato una vittoria nella categoria Miglior sceneggiatura non originale e una nomination come Miglior film per Jojo Rabbit.

Chris Hemsworth ha scherzato nella didascalia del post facendo finta di esser parte di un gruppo musicale: “L’album esce settimana prossima, preparati mondo”.

Nel giro di poco tempo lo scatto ha ottenuto numerosi commenti e oltre 2.800.000 like.