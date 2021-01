5/23 ©Getty

Christopher Hemsworth è nato l'11 agosto 1983 e ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo del dio del tuono Thor nei film del Marvel Cinematic Universe. Nella sua carriera ha ottenuto molti ruoli da protagonista in film come Rush, Biancaneve e il cacciatore e Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick.

Chris Pratt interpreterà Star-Lord nel quarto capitolo di "Thor"