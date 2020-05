6 curiosità su Hunger Games

“Hunger Games” è una delle più importanti e note saghe cinematografiche degli anni Duemila. Si tratta del film che ha di fatto lanciato la carriera di Jennifer Lawrence. In sala nel 2012, è l’adattamento della saga letteraria di Suzanne Collins, ambientata in un futuro distopico e post apocalittico. Una pellicola particolarmente amata, che però conserva ancora alcune curiosità che in molti ignorano.

Jennifer Lawrence come Tarzan

Jennifer Lawrence si è dimostrata fin da subito una vera e propria atleta provetta. Durante le riprese di “Hunger Games” si è davvero arrampicata sugli alberi, come il suo personaggio richiedeva. Nessuna controfigura dunque, soltanto una grande abilità.

Le prove di Liam Hemsworth

Un ruolo importante non solo per Jennifer Lawrence, ma anche per Liam Hemsworth, che puntava a farsi conoscere dal grande pubblico. Il giovane attore doveva già confrontarsi con la notorietà del fratello Chris. Proprio a questi si è rivolto per ricevere alcuni utili consigli. Inutile dire che, nel corso delle prove casalinghe, a Liam è toccato il ruolo di Katniss.

Lezioni con l’arco

Jennifer Lawrence si è dimostrata molto capace con l’arco. Una capacità che l’attrice non possedeva prima delle riprese. Si è infatti duramente allenata con Kathuna Lorig, atleta olimpionica. “Hunger Games” l’ha davvero messa a dura prova, proprio come accaduto per il suo personaggio. Ha infatti dovuto anche migliorare il proprio stile di corsa, precedentemente ritenuto troppo sgraziato.

Infortunio per Liam Hemsworth

Un film molto faticoso per i giovani attori del cast. Tante le scene d’azione, con Liam Hemsworth che ha subito un serio infortunio proprio in una di queste. A poche settimane dalla fine delle riprese, l’attore si è incrinato la caviglia mentre correva dietro una cinepresa. Un serio stop che ha posto un freno alla produzione per ben un mese.

Peeta accanito lettore

Josh Hutcherson interpreta il ruolo di Peeta nella saga di “Hunger Games”. L’attore si è da subito appassionato alla materia, al punto da divorare l’intera trilogia di Suzanne Collins in una settimana.

Il provino di Jennifer Lawrence

La scelta di Jennifer Lawrence per il ruolo di Katniss non è stata affatto difficile. Nina Jacobson ha infatti raccontato come il provino dell’attrice sia stato in pratica perfetto. Un vero colpo di fulmine con la produzione, al punto da arrivare a commuovere la direttrice dei casting, che ha visto nella Lawrence una totale immedesimazione nel personaggio.