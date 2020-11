Chris Pratt interpreterà Star-Lord nel quarto capitolo di "Thor"

L'attore riprenderà il ruolo già interpretato in "Guardiani della Galassia" e gli ultimi due "Avengers": le riprese inizieranno a gennaio in Australia

Nuovi dettagli sul quarto capitolo del franchise Marvel dedicato a Thor, che si intitolerà Love and Thunder: Variety ha svelato che nel cast del film ci sarà posto anche per Chris Pratt che interpreterà il ruolo di Star-Lord, già ricoperto in Guardiani della Galassia.

approfondimento

Pratt si aggiunge a una line-up che comprende anche Chris Hemsworth nel ruolo del protagonista Thor, Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale, a cui sarà affidato un ruolo per ora ancora avvolto nel mistero. Un cross-over in piena regola, visto che l'ultima apparizione di Thor in un film dell'universo Marvel era stata proprio sull'astronave di Star-Lord, nel finale di Avengers: Endgame. 41 anni compiuti lo scorso giugno, Chris Pratt è al quinto film Marvel dopo i primi due capitoli di Guardiani della Galassia e i due ultimi Avengers, Infinity War e Endgame.

La produzione di Thor: Love and Thunder inizierà a gennaio in Australia: il film sarà diretto da Taika Waititi e l'uscita è prevista – salvo slittamenti, purtroppo all'ordine del giorno – per il febbraio 2022.