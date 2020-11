Taika Waititi firma lo spot di Natale della Coca-Cola

Coca-Cola: lo spot di Natale

Taika Waititi, classe 1975, ha avuto l’onere e l’onore di dirigere il filmato che in poco tempo ha già ottenuto più di un milione di visualizzazioni su YouTube. Il video, dalla durata di due minuti e mezzo, ha immediatamente fatto centro negli spettatori grazie a una storia emozionante e toccante.

I protagonisti dello spot Coca-Cola sono un padre e sua figlia, ma è ovviamente immancabile la presenza di Babbo Natale. Questo il messaggio che compare nella didascalia del video: “Questo Natale dai qualcosa che soltanto tu puoi dare. Che sia di persona, con una videochiamata o semplicemente con un veloce messaggio, ritagliarsi del tempo per le persone che si ama rende davvero il Natale la festa più speciale dell’anno, non importante come tu lo faccia. Ovunque voi siate, vi auguriamo di trascorrerlo nel migliore dei modi. Buon Natale”.