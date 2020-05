Star Wars: Taika Waititi sarà il regista del nuovo film

Un nuovo cavaliere Jedi si palesa nella galassia di Star Wars. Il suo nome è Waikiki è avrà il difficile compito di mettersi dietro la macchina da presa per girare il nuovo film della saga nata dal genio di George Lucas, nel 1977. Ancora non è dato sapere se Waititi si occuperà di uno dei film di Star Wars ancora senza titolo e previsti tra il 2022 e il 2026 oppure se si tratta di un progetto autonomo. L'ascesa di Skywalker (Star Wars: The Rise of Skywalker), ovvero Episodio IX, si è infatti chiusa la trilogia sequel cominciata nel 2015 con il Risveglio della forza. Sicché, come direbbe Yoda, è oscuro il futuro delle prossime pellicole incentrate sulla Space Opera. Peraltro, il regista, premio Oscar per la sceneggiatura di Jojo Rabbit agli ultimi Oscar ha già frequentato l’universo di Star Wars. Taika, infatti, ha firmato l’episodio finale della serie Tv The Mandolorian. Lo stile frizzante e ironico del cineasta neozelandese si sposa bene con le atmosfere della saga,



Per quanto concerne lo script del nuovo film, Waititi collaborerà con Krysty Wilson-Cairns. Sebbene non sia così conosciuta come Taika, Wilson-Cairns è una sceneggiatrice di grande talento ed è stata recentemente nominata per un Oscar per il suo lavoro di co-sceneggiatura di 1917 con il regista Sam Mendes. Ha anche co-sceneggiato il prossimo film di Edgar Wright Last Night in Soho.



Intanto la Disney ha anche confermato il prossimo impegno con Waititi ma in questo caso con la sussidiaria Marvel Studios. Sarà regista e sceneggiatore di un quarto film dedicato a Thor dal titolo Thor: Love and Thunder, previsto nelle sale cinematografiche nel febbraio del 2022