Chris Hemsworth augura "buon compleanno" al fratello Liam

Il 13 gennaio Liam Hemsworth ha compiuto 31 anni. Per fargli gli auguri il fratello Chris ha deciso di pubblicare uno scatto che ritrae i due attori da piccoli.

Chris Hemsworth, auguri social a Liam “Buon compleanno Liam, questa foto è stata scattata 3 anni fa oggi. Il tempo vola ma tu non sei cambiato per niente” ha scritto, scherzando, Chris Hemsworth. Nella foto si vedono le due star da bambini, tutti e due con lo stesso look: si tratta dell'uniforme gialle della scuola che hanno frequentato in Australia. Tra i commenti al post anche tanti auguri dagli amici vip tra cui quali Isla Fisher, Bear Grylls e il pugile John Wayne Parr. Anche Liam ha voluto postare una foto in occasione del suo compleanno, uno scatto in bianco e nero in piscina. “Ecco un anno migliore del precedente! Grazie per gli auguri di compleanno!”.

Chris e Liam sono molto uniti. I due attori sono separati da sette anni e hanno un fratello maggiore, Luke, che da poco compiuto 40 anni. Le due star vivono a Byron Bay, in Australia. Liam ha avuto una lunga relazione (molto altalenante) con Miley Cyrus, che ha sposato il 23 dicembre del 2018. Un matrimonio finito dopo pochi mesi. Chris invece è sposato da 10 anni con la collega Elsa Pataky dalla quale ha avuto tre figli: India Rose, 8 anni, e i gemelli Tristan e Sasha, di 6.

Liam Hemsworth, compleanno con Gabriella approfondimento Chris Hemsworth, testimonial globale per Boss Liam ha festeggiato i 31 anni insieme alla nuova fidanzata, la modella 22enne Gabriella Brooks. I due sono stati paparazzati insieme alla famiglia dell'attore a Byron Bay, come riportato anche da diversi account social fan della star australiana.

I rumors sulla coppia sono iniziati alla fine del 2019 e all'inizio del 2020 sono stati visti baciarsi in spiaggia. Una fonte riportata dai media americani ha detto: "A loro piacciono le stesse cose e hanno lo stesso stile di vita". Un altro insider ha detto a US Weekly: "Liam si sente a suo agio con Gabriella. "La sua famiglia la approva, il che è molto importante per lui. Gabriella lo lascia essere sé stesso e non gli fa pressione". Intanto, per quanto riguarda il lato professionale, Liam ha di recente recitato come protagonista nel film “Arkansas”, debutto alla regia di Clark Duke. Si tratta di un thriller basato sull'omonimo romanzo di John Brandon.