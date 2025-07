Neffa ha annunciato il nuovo album Canerandagio Parte 2

Il singolo Santosubito/Rubik ha anticipato l’uscita di Canerandagio parte 2 in arrivo sul mercato il 29 agosto. Il 5 novembre il rapper sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago

Neffa ha annunciato l’arrivo del nuovo album Canerandagio parte 2 che concluderà il racconto inaugurato con l’uscita della prima parte del progetto nel mese di aprile. Il 5 novembre il rapper sarà protagonista di una grande festa sul palco dell’Unipol Forum di Assago.

neffa, in arrivo Canerandagio parte 2 Mercoledì 23 luglio Neffa ha pubblicato il nuovo singolo Santosubito/Rubik alzando il sipario su Canerandagio parte 2 in arrivo sul mercato il 29 agosto. In un recente post condiviso sul suo profilo Instagram, Neffa ha confermato la partecipazione di Jake La Furia in uno dei brani dell’album. Massimo riserbo sulle altre possibili collaborazioni. Il 5 novembre l’artista sarà protagonista della serata Universo Neffa sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Il rapper ha dichiarato: “Dovevo stare via per sempre? O per quanto tempo ancora? Sta di fatto che è arrivato il momento in cui è ufficiale che mi siete mancati! Allora vengo a fare il punto. Ma anche ‘accapo’, per l’ennesima volta". L’artista ha aggiunto: “Non posso dire di poter portare la mia storia, perché le storie sono più di una. E ci sarà il tempo per tutte. E una appena scritta, in attesa di altre nuove. Troviamoci una sera. Io non mi fermo. Sempre un Canerandagio”. Approfondimento Stories, “Neffa – Come un canerandagio”. VIDEO

In occasione dell’uscita di Canerandagio parte 1, Neffa ha raccontato: "Alla domanda: 'Come è nato questo disco?', mi sono reso conto che la risposta non poteva essere quella più semplice. Ancora una volta ero in cerca di qualcosa che scrivesse o riscrivesse me. Qualche volta si sceglie un percorso, altre invece ti rendi conto che è già stato scelto". Il rapper ha proseguito: "Se riavvolgo il nastro per tornare al punto di partenza, mi rendo conto che l’inizio di tutto non è stata una decisione, ma l’aver sentito che, ancora una volta, qualcosa nella musica mi stava ridefinendo, anche come persona. Non sarebbe stato così facile immaginare semplicemente dire: ‘Faccio un disco rap!’. È stato facile invece, man mano che le canzoni cominciavano a uscire da sole, dire a me stesso: ‘Questa è la strada’". L’album, composto da dieci tracce, vanta la presenza di numerosi artisti: Noyz Narcos, Franco 126, Guè e Joshua, Izi, Fabri Fibra e Myss Keta, Frah Quintale, Joan Thiele (FOTO) e Gemitaiz, Lucariello e STE, Ele A e Francesca Michielin. Approfondimento Neffa torna con Canerandagio: "La musica mi ha riportato al rap"