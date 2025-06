Francesca Michielin e Margherita Buy sono le protagoniste del videoclip della canzone Francesca. L’attrice ha raccontato: “Umanamente Francesca è particolarmente vicina a quello che a me piace in un artista, ha una grande sensibilità, una messa in discussione di tante cose, un’apertura verso altre forme d’arte”. Danilo Bubani ha firmato la regia del video

francesca michielin, il videoclip di francesca

Francesca è un grido di liberazione dalle maschere. La cantante ha scelto di rappresentare questo brano con un potente videoclip con protagonista una delle attrici più amate del cinema italiano: Margherita Buy. Francesca Michielin ha raccontato: “Questo video vuole invitare tutti a essere se stessi, anche con i propri lati più oscuri, introspettivi e liberare la propria energia. Lavorare con Margherita Buy è stato davvero incredibile, non mi sarei mai aspettata di vederla sul set: è stata super sensibile, si è calata perfettamente nella parte ed è stato un grande onore lavorare con lei”.

Margherita Buy ha parlato del suo primo incontro con la cantante: “Sono stata molto contenta di aver preso parte a questo videoclip. Ho incontrato Francesca qualche anno fa in una trasmissione televisiva, ma sul set ho avuto l’occasione di conoscerla meglio". L'attrice ha aggiunto: "Umanamente Francesca è particolarmente vicina a quello che a me piace in un artista, ha una grande sensibilità, una messa in discussione di tante cose, un’apertura verso altre forme d’arte e per me, partecipando a questo videoclip, è stata la stessa cosa: ho conosciuto persone che lavorano in un campo diverso ed è sempre un arricchimento".