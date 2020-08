Miley Cyrus ha scritto Slide Away prima di separarsi da Liam Hemsworth

In una nuova intervista con Zane Lowe per il podcast di Apple Music, Miley Cyrus (FOTO) ha rivelato di aver scritto “Slide Away” prima di separarsi a tutti gli effetti dall’ex marito Liam Hemsworth. In tanti avevano immaginato che la canzone riguardasse la coppia perché pubblicata nell’agosto dello scorso anno, subito dopo l’annuncio del loro divorzio. In realtà nonostante le tempistiche così ravvicinate, Miley Cyrus ha confessato di non aver scritto “Slide Away” a causa della rottura ma che in realtà la composizione è avvenuta molti mesi prima. La coppia ha divorziato dopo meno di un anno di matrimonio e dopo dieci anni dal primo incontro avvenuto sul set di “The Last Song”.

“Slide Away”, una canzone rivelatrice

La cantautrice ha spiegato come ha messo nero su bianco la traccia un anno prima della separazione, specificando che era solo un modo per vedere la forma delle cose per la coppia condannata. “Ho scritto Slide Away prima della mia rottura, a febbraio dell'anno precedente. E continuo a parlare di queste cose nell'esistenza. Per questo ho anche deciso di usare il mio linguaggio per amare me stesso e per creare davvero quello che voglio che sia la mia realtà”. Miley Cyrus ha anche sottolineato come abbia “bruciato la sua casa con le sue parole”. Una canzone rivelatrice che ha fatto chiarezza sul rapporto con l’ex marito e probabilmente è servita a porre un punto interrogativo sulla coppia. Il riferimento alla casa riguarda l’episodio del 2018 quando la sua abitazione è stata distrutta dagli incendi che hanno attraversato la California. Con lei anche altre celebrità tra cui Robin Thicke e Gerard Butler hanno perso le loro case. Il testo della canzone “Slide Away” contiene versi come "C'era una volta, era il paradiso / C'era una volta, ero paralizzato" e "Voglio la mia casa sulle colline / Non voglio il whisky e pillole”.

La rottura con Liam Hemsworth e il nuovo singolo “Midnight Sky”

Liam Hemsworth e Miley Cyrus hanno deciso di mettere fine alla loro relazione a giugno dello scorso anno, ma non hanno confermato pubblicamente la loro separazione fino ad agosto. La rottura venne annunciata dall’addetto stampa della cantante, ma secondo numerosi fonti pare che Liam Hemsworth sia stato colto di sorpresa dalla separazione, avvenuta mentre era in visita alla sua famiglia in Australia. Miley Cyrus sarà tra gli artisti che si esibiranno sul palco degli MTV Video Music Awards nella notte tra il 30 e il 31 agosto. La cantante dovrebbe eseguire il nuovo singolo “Midnight Sky”