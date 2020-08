Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati dopo 10 mesi

Miley e Cody sono usciti allo scoperto nell'ottobre 2019, quando sono stati paparazzati durante un bacio al ristorante Backyard Bowls di Los Angeles. La cantante aveva da poco chiuso il flirt con Kaitlynn Carter , una delle protagoniste dello show americano “The Hills: New Beginnings”, ma soprattutto qualche mese prima si era separata dal marito, l'attore Liam Hemsworth. Miley Cyrus e Cody Simpson (che si conoscevano dal 2015) hanno iniziato da subito a postare immagini di coppia via social, compresi anche alcuni video di ballo su TikTok. È stato sempre Cody a prendersi cura di Miley nel novembre dello scorso anno, quando l'artista 27enne si è sottoposta a un intervento chirurgico alle corde vocali. Lo scorso marzo un suggello d'amore, un tatuaggio coordinato sulle braccia, più precisamente un piccolo tridente realizzato dal tatuatore Nico Bassill di Los Angeles.

Dopo aver cominciato la relazione con Cody, Miley ha ricevuto moltissime critiche via social da chi riteneva fosse passato troppo poco tempo dalla separazione da Liam Hemsworth. “So che il pubblico si sente coinvolto dalla mia precedente relazione perché crede di averla vissuta fin dall’inizio… Forse le persone si sono sempre sentite autorizzate a parlare della mia vita e di come la vivo perché mi hanno vista crescere. Ma adesso sono cresciuta e faccio le mie scelte da adulta, tenendo conto della verità, dei dettagli e della realtà. Le persone conoscono solo quello che vedono su Internet” scrisse la cantante su Twitter, in risposta agli haters. “Gli uomini (soprattutto quelli famosi) raramente vengono criticati. Passano da una bella ragazza ad un’altra quasi sempre senza conseguenze. Vengono definiti ‘Leggende’, ‘Rubacuori’ mentre le donne vengono definite delle poco di buono. Io sto solo cercando di vivere in un mondo fatto di uomini: se non puoi batterli, unisciti a loro!”

Miley Cyrus e l'amore tormentato con Liam Hemsworth

Molti fan hanno faticato ad accettare la fine del matrimonio tra Miley e Liam Hemsworth. La ex coppia ha infatti vissuto un amore molto altalenante ma anche molto intenso. I due si sono conosciuti sul set del film “The Last Song” nel giugno 2009. A marzo 2010 si sono presentati insieme sul red carpet di un evento dedicato agli Oscar, definendosi una coppia: la storia viene quindi ufficializzata. Fino al 2012 la relazione è andata avanti tra crisi e riappacificazioni, culminando con l'annuncio del fidanzamento. A fine 2013 però, Miley e Liam interrompono la loro storia, e i due iniziano a uscire con altre persone. Passa un altro anno e a dicembre ritroviamo i due insieme in Australia a festeggiare il Capodanno. Nel 2016 i due annunciano un nuovo fidanzamento, che questa volta porta all'effettivo matrimonio il 23 dicembre 2018.

Una felicità che, come sappiamo, ha avuto breve durata... “A Liam manca molto Miley. La amerà sempre e lei lo amerà sempre – aveva rivelato una fonte al sito di gossip HollywoodLife poco dopo la rottura - Si sono separati perché Liam si è reso conto che non avevano un matrimonio ed una relazione tradizionale. È stato molto difficile per lui e non ha funzionato nemmeno per lei. Entrambi volevano vivere la propria vita in modo diverso”.