Miley Cyrus, svelata la data di uscita del video di Midnight Sky

Poche ore all’uscita del video di Midnight Sky che darà il via alla nuova era discografica della voce di Wrecking Ball. Nell’ultimo decennio la popstar statunitense si è imposta come un vero fenomeno mediatico grazie a originalità e poliedricità.

Miley Cyrus: Midnight Sky

Nei giorni scorsi Miley Cyrus (FOTO) ha sorpreso tutti annunciando l’arrivo del nuovo singolo tramite un post sul suo profilo Instagram che conta oltre 113.000.00 di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi, giornate in studi di registrazione, viaggi, backstage dei concerti e momenti di relax con gli affetti più cari.

Midnight Sky è il titolo del nuovo brano della cantante che sarà disponibile ovunque a partire da venerdì 14 agosto. Poche ore fa la voce di Who Owns My Heart ha annunciato anche l’arrivo del video ufficiale.

Il video verrà pubblicato alle ore 12.00 di venerdì 14 agosto nel fuso orario Eastern Time, quindi alle ore 18.00 in Italia. Stando a quanto mostrato in questi giorni, il filmato sembrerebbe presentare un’atmosfera dance con giochi di luce. Non resta quindi che attendere per scoprire tutti i dettagli.