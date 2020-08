Miley Cyrus pubblica l'anteprima del video di Midnight Sky

Nei giorni scorsi la cantante ha annunciato l’uscito del nuovo brano mandando il pubblico in visibilio. Il singolo avrà il compito di aprire la nuova era della cantante, reduce dal successo di brani come Mother’s Daughter e Don’t Call Me Angel, quest’ultimo in collaborazione con Ariana Grande e Lana Del Rey .

Miley Cyrus: il successo

Da Party in the U.S.A. a Wrecking Ball passando per Can’t Be Tamed, Who Owns My Heart e le più recenti Adore You e Malibu. Miley Cyrus (FOTO) è tra le protagoniste assolute del mondo dorato di Hollywood.

Negli anni la popstar ha dato dimostrazione di grande poliedricità affermandosi come una delle cantanti più rivoluzionarie e amate a livello mondiale. Tra i suoi album più famosi troviamo Breakout e Bangerz, quest’ultimo certificato con ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre tre milioni di copie.