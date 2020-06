In una lunga intervista tramite alla rivista Variety, la popstar si confessa e parla della sua sobrietà, dei suoi progetti per il futuro e della sua passione per la cantante di “Baby One More Time”

In una lunga intervista in videochiamata per Variety, Miley Cyrus (FOTO) ha confessato il suo amore per Britney Spears. La popstar ha parlato delle sue passioni in adolescenza e di quanto le piacesse la cantante di “Baby One More Time”: “Nella mia stanza c’erano i poster di Britney Spears, NSync, Metallica e Hilary Duff. Avevo anche Joan Jett e Pat Benatar. Avresti dovuto vedere la mia faccia quando Britney ha interpretato "I Love Rock 'n' Roll" in "Crossroads". Mi sono sciolta. Quella scena era il padre, il figlio e lo Spirito Santo tutti in una stanza. In realtà ho perso la testa. Erano i mondi che si scontravano oltre ciò che avrei mai potuto immaginare”. Non è la prima volta che Miley Cyrus manifesta il suo amore per Britney Spears, ma nel corso dell'intervista ha parlato anche della sua vita e del suo periodo di sobrietà.

L’operazione e la terapia per raggiungere la sobrietà

Nella chiacchierata Miley Cyrus (FOTO) ha ricordato una delle sue frasi più diffuse sui social “chi beve erba è un manichino” e di come sia stato molto importante per lei nell'ultimo anno. “Ho vissuto uno stile di vita sobrio, perché volevo davvero migliorare sul lavoro. A novembre ho avuto un grosso intervento alle corde vocali e per quattro settimane non mi è stato permesso di parlare”. La cantante e attrice ha spiegato che il suo intervento era necessario per un eccessivo uso delle corde vocali. Non si è trattata di una sorpresa perché, essendo stata in tour da quando ha 12 anni, lo sforzo è stato importante. Proprio raccontando della sua operazione, Miley Cyrus ha sottolineato di essere sobria da sei mesi. All’inizio a causa dell’intervento poi grazie alla mamma: “Mia madre è stata adottata e ho ereditato alcuni dei sentimenti che provava, i sentimenti di abbandono e il voler dimostrare che sei prezioso. I genitori di mio padre divorziarono quando aveva 3 anni, quindi è praticamente cresciuto da solo. Nella mia famiglia ci sono molte sfide contro le dipendenze e grazie alla terapia ho compreso il passato, l’unica via per capire il presente e avere chiarezza nel futuro”.

Il talk show su Instagram e il ruolo in Black Mirror

Miley Cyrus è stata una delle prime celebrità ad adattarsi al lockdown (la cover di “Wish You Were Here”). In breve tempo ha lanciato "Bright Minded", un talk show su Instagram Live con ospiti del calibro di Elton John, Demi Lovato, Kerry Washington e Selena Gomez. “Mi è piaciuto come non ci fosse davvero alcuna pressione. Si trattava solo di farlo per amore”. Prima della pandemia, l'ex star di “Hannah Montana” è tornata a recitare con un ruolo da protagonista in un episodio della serie antologica di Netflix “Black Mirror”. Ha interpretato Ashley O, una popstar apparentemente felice ma che in realtà vorrebbe liberarsi della sua manager.