Miley Cyrus: nuovo singolo e collaborazione con Dua Lipa in arrivo

Cosa ci fanno Miley Cyrus e Dua Lipa insieme ? Semplice: le due popstar si stanno preparando per un duetto! Gli appassionati di musica attendono questa performance di coppia da diverso tempo, le due artiste ne avevano già parlato nel recente passato e finalmente sembra essere tutto pronto per un evento dall’elevato impatto mediatico.

La quasi 25enne britannica con origini albanesi-kosovare e la celeberrima 27enne statunitense si sono fatte fotografare insieme al noto produttore Andrew Watt ; lo scatto pubblicato su Instagram ha fatto il giro di tutto il mondo e mandato in estasi i fan, generando un flusso enorme di commenti (“Penso di essere morto e questo è il Paradiso!” è quello finito maggiormente sotto i riflettori). Per il momento non ci sono ulteriori dettagli ma la foto chiarisce che è nata una collaborazione tra le due, pronte a regalare qualcosa di davvero speciale. Buone notizie anche per Andrew Watt, già produttore di Ozzy Osbourne : a marzo era risultato positivo al coronavirus e ora sembra in ottima forma, perfettamente guarito e già pronto per essere protagonista sul mercato discografico.

MILEY CYRUS E DUA LIPA: UN AMORE ARTISTICO GIÀ SBOCCIATO

Durante il lockdown, Miley Cyrus si era resa protagonista di diverse dirette Instagram per tenere compagnia ai suoi fan nel pieno dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’autrice della hit Wrecking Ball aveva affibbiato l’appellativo di “principessa del pop” a Dua Lipa e aveva dichiarato che era letteralmente ossessionate dalle sue canzoni. Di contro, l’artista di Future Nostalgia (album uscito proprio durante l’acme della pandemia) ha sempre affermato di voler duettare con la collega e finalmente il suo sogno si sta per avverare.

Lo scorso anno Miley Cyrus e Dua Lipa avevano preso parte alla seconda edizione del Sunny Hill Festival in Kosovo, una kermesse nata dall’idea del papà di Dua e pensata per rilanciare culturalmente e turisticamente quell’area nei Balcani. Proprio in quell’occasione Dua Lipa aveva dichiarato: “Due regine sono meglio di una! Amo questa ragazza, sono fiera di te! Non vedo l’ora di continuare a conoscere non solo te ma anche la tua forzuta famiglia. Ti voglio bene! È molto probabile che io e Miley lavoreremo a un progetto insieme”.

MILEY CYRUS E DUA LIPA: QUALE CANZONE PER IL DUETTO?

Il nuovo singolo di Miley Cyrus, annunciato un paio di giorni fa via Instagram Reels, si intitola Midnight Sky. La protagonista di Hannah Montana sta tornando a ritmo dell’hashtag #SheIsComing, ha postato anche il brano Start All Over prima del teaser della nuova opera. Poco dopo è arrivato lo scatto con Dua Lipa. La collaborazione sboccerà proprio sulle nuove note pensate dalla cantante americana? Ne sapremo di più nelle prossime settimane.