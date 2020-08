Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Brasile, rischio 200mila morti entro ottobre

Il Brasile si avvicina alla soglia dei 100.000 morti per coronavirus e raddoppiera' la cifra gia' in ottobre se il ritmo attuale continuera', avvertono gli studiosi. Domingos Alves, professore della Facolta' di Medicina dell'Universita' di San Paolo e specialista in statistiche relative alla pandemia, in una intervista alla Afp rivolge una critica molto severa alle autorita', che secondo lui hanno "sacrificato la popolazione". Attribuisce il "massacro" alla "negazione" della pandemia da parte di Brasilia, alla mancanza di misure rigorose per contenere la contaminazione e ad un precipitoso deconfinamento