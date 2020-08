Coronavirus, atteso il nuovo Dpcm con le regole anti-contagio

Il ministro della Salute, in Aula a Palazzo Madama, renderà un'informativa sulle misure di contenimento del Covid-19. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore il 10 agosto

Il ministro della salute, Roberto Speranza è atteso oggi in Senato per rendere un'informativa sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Il nuovo Dpcm, che fissa le regole per contenere il contagio da coronavirus, dovrebbe entrare in vigore il 10 agosto.