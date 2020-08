Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Salgono ancora i contagi per coronavirus in Italia. Ieri si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di mercoledì ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Casi in tutte le Regioni e Rt sopra 1 in 12 I NUOVI FOCOLAI ). Le Regioni premono per eventi sportivi con il pubblico negli impianti dove il distanziamento è assicurato. Gli Usa revocano l'avviso a non viaggiare all'estero.