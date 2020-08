Il premier, in conferenza stampa, ha spiegato che sono state approvate "misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto"

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto agosto, per far fronte alla crisi da Coronavirus. Dopo il Cdm, il premier Conte, in conferenza stampa, ha spiegato che sono state approvate "misure significative: ringrazio tutti i ministri, i capi delegazione e le forze maggioranza per il proficuo confronto e lavoro svolto". Poi ha ricordato come le misure stanziate dal governo arrivino nel complesso a 100 miliardi. Il premier ha dato atto al

parlamento di un "contributo prezioso" per l'approvazione del decreto legge, con il via libera allo scostamento di Bilancio e ha anche osservato che lo stesso decreto "potra' essere migliorato" nel corso dell'inter parlamentare. Conte ha fatto sapere che in Consiglio dei ministri è stata approvata la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm. Il presidente del Consiglio ha spiegato che sarà anticipata "al primo dicembre la misura del cash back" e che è stato concordato che le nuove misure del dpcm che sarà in vigore dal 10 agosto al 7 settembre. Per il lavoro c'e' "un intervento cospicuo" da "12 miliardi".