Coronavirus, stop di Facebook e Twitter a Trump: “Fa disinformazione”

Sotto accusa un post in cui il presidente afferma che i bimbi sono "quasi immuni" al Covid-19. Il contenuto secondo la piattaforma di Zuckerberg "include false affermazioni" e "costituisce una violazione delle nostre politiche sulla disinformazione"

Nuove frizioni negli Usa fra il presidente Donald Trump e i social network , secondo i quali il presidente Usa ha fatto "disinformazione" sul coronavirus ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Sotto accusa in particolare un post sulla "quasi immunità dei bimbi”. Fb lo ha rimosso dalla pagina del tycoon, mentre Twitter ha bloccato l'account della campagna presidenziale.

La rimozione del post su Facebook

Nel post, censurato dai social, era allegato un filmato in cui il presidente Trump parlava del coronavirus in un'intervista a Fox News. "Questo video - ha affermato Facebook in una nota - include false affermazioni secondo cui un gruppo di persone è immune da Covid-19, il che costituisce una violazione delle nostre politiche sulla disinformazione sul coronavirus".