Trump annuncia decreto per vietare TikTok negli Usa

Secondo il presidente americano il social network, accusato di essere utilizzato dai servizi segreti cinesi, “è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale” e per questo sarà messo al bando. La app, con quasi un miliardo di utenti in tutto il mondo, è da tempo al centro di un'inchiesta negli States

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che vieterà negli Usa il social network Tik Tok, sospettato da Washington di essere utilizzato dai servizi segreti cinesi. "TikTok è fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale, li metteremo al bando negli Stati Uniti" ha detto parlando sull'Air Force One davanti ai giornalisti, che lo hanno seguito nella sua visita in Florida. Ieri era spuntata anche l'ipotesi, riportata dall'agenzia Bloomberg, di un decreto di Trump per costringere la società cinese ByteDance a vendere TikTok, mentre secondo il New York Times Microsoft sarebbe già in trattative per il suo acquisto. Lo stesso presidente americano si è detto fermamente contrario a un accordo per la cessione a Microsoft del popolare social media (I PAESI CHE LIMITANO L'ACCESSO AI SOCIAL).

L’inchiesta americana su TikTok leggi anche TikTok, anche l'Australia starebbe valutando il ban dell'app TikTok ha quasi un miliardo di utenti in tutto il mondo ed è molto popolare tra i giovani, anche in Italia. Il social è sotto inchiesta da parte del Cfius, l’agenzia statunitense incaricata di garantire che gli investimenti esteri non costituiscano un rischio per la sicurezza nazionale. Nelle ultime settimane, gli esperti Usa hanno espresso la preoccupazione che la piattaforma video possa essere usata da Pechino per danneggiare gli Stati Uniti.

La difesa di TikTok vedi anche TikTok, Microsoft in trattative per acquistare l’app Qualche giorno fa, TikTok si era impegnata a garantire un alto livello di trasparenza e in particolare a consentire il controllo dei suoi algoritmi, per rassicurare gli utenti e le autorità di regolamentazione. "Non siamo politici, non accettiamo pubblicità politica e non abbiamo un’agenda", ha affermato mercoledì 29 luglio il capo di TikTok Kevin Mayer. "L'intero settore è sotto esame, e giustamente. A causa delle origini cinesi dell'azienda, siamo sottoposti a un esame ancora più attento. Lo accettiamo e accettiamo la sfida", ha detto.