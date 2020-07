TikTok, anche l'Australia starebbe valutando il ban dell'app

Oltre che negli Stati Uniti, TikTok è a rischio anche in Australia. Il primo ministro Scott Morrison ha reso noto che il governo sta tenendo d’occhio l’applicazione ed è pronto a intervenire nel caso in cui dovesse rivelarsi necessario. Anche in questo caso, le principali preoccupazioni riguardano la possibilità che l’applicazione possa inviare i dati degli utenti a Pechino. Inoltre, dal parlamento non sono mancate delle richieste per un eventuale ban del software, in linea con quanto è già stato fatto in India (dove sono state rimosse anche altre 58 app sviluppate da compagnie cinesi).

La replica di TikTok

Per cercare di calmare le acque e chiarire la posizione dell’azienda, Lee Hunter, il direttore generale di TikTok Australia, ha inviato una lettera ai politici australiani. “TikTok è un’azienda indipendente e non è allineata in alcun modo a un governo, a un partito o a una ideologia. I dati degli utenti sono al sicuro e vengono conservati nei server che si trovano a Singapore e negli Stati Uniti, non in Cina. La verità è che la nostra applicazione è finita al centro delle tensioni tra alcuni Paesi ed è stata utilizzata come un pretesto per portare avanti determinate politiche. Vi assicuriamo che non siamo altro che una piattaforma per la condivisione dei video, nata per aiutare gli utenti a esprimere la propria creatività tramite video brevi e divertenti”.