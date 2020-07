Anonymous si scaglia contro Tik Tok e invita gli utenti a cancellarlo

I dati a cui TikTok avrebbe accesso

approfondimento

Come funziona TikTok? Sky Tg24 incontra due creator. VIDEO

A sollevare dei dubbi sulla vera natura di TikTok è un post pubblicato un paio di mesi fa sul sito Reddit, in cui uno sviluppatore ha raccontato di essere riuscito a studiare il codice dell’app in seguito a una delicata operazione di reverse engineering. L’esperto ha scoperto che il software può accedere a vari dati, tra cui informazioni sul dispositivo utilizzato, le app installate al suo interno, l’indirizzo Ip ecc. Inoltre, sarebbe persino in grado di attivare il Gps ogni trenta secondi, permettendo così di monitorare gli spostamenti degli utenti. Al momento non esistono prove capaci di confermare la veridicità di queste affermazioni e TikTok non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.

La scelta dell’esercito degli Stati Uniti

Non è la prima volta in cui TikTok finisce al centro di una bufera simile. Verso la fine del 2019, l’esercito degli Stati Uniti ha vietato ai soldati l’installazione dell’app su smartphone e altri dispositivi di servizio, in quanto ritenuta una potenziale minaccia per i dati conservati nei device. Per gli esperti del Pentagono, TikTok potrebbe mettere indirettamente a disposizione del governo cinese varie informazioni sensibili nel caso in cui quest’ultimo dovesse decidere di mettere le mani sui server di ByteDance. In quel caso era però emersa un’incongruenza: nello stesso periodo, infatti, l’esercito aveva cercato di sfruttare la popolarità dell’app per arruolare nuove leve nelle forze armate.