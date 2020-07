Gli Stati Uniti potrebbero mettere al bando TikTok

Presto gli utenti statunitensi potrebbero essere costretti a dire addio a TikTok. Stando a quanto riportato dal Financial Times, l’amministrazione Trump starebbe valutando la possibilità di inserire ByteDance, la società a cui fa capo TikTok, all’interno della lista nera del Dipartimento del Commercio (che include anche Huawei). L’obiettivo è bandire l’uso della popolare applicazione e scongiurare la possibilità che la Cina la sfrutti per entrare in possesso dei dati personali degli utenti.

La strategia del governo Usa

Inserendo ByteDance nella lista nera del Dipartimento del Commercio, il governo degli Stati Uniti renderebbe piuttosto complesso a Google e Apple fornire a TikTok gli aggiornamenti necessari per far funzionare l’applicazione su Android e iOS. Questo scenario potrebbe anche indurre ByteDance a cedere il controllo della sua controllata, liquidando le proprie attività al di fuori del confine cinese. Un alto funzionario degli Stati Uniti ha reso noto che il governo prenderà una decisione entro un mese e darà “un segnale molto forte alla Cina”.

La posizione di ByteDance

ByteDance ha specificato più volte che i server di TikTok non si trovano in Cina, ma a Singapore e negli Stati Uniti. La società ha anche sottolineato di non aver mai condiviso i dati degli utenti col governo cinese e di non avere intenzione di farlo in futuro. Recentemente, anche il collettivo di hacker Anonymous si è scagliato contro TikTok, definendola una minaccia per la sicurezza e invitando gli utenti a disinstallarla. Di fronte a queste accuse, ByteDance non è rimasta in silenzio e ha reso noto agli utenti che il suo team di Information Secuirity attua un processo continuo di verifica delle vulnerabilità della sicurezza per risolverle. "Coinvolgiamo aziende di sicurezza di livello mondiale in queste valutazioni. TikTok si impegna a rispettare la privacy dei nostri utenti, a essere trasparente con la nostra community e con gli esperti di sicurezza sul funzionamento della nostra app. Ci impegniamo costantemente per stare al passo con l'evoluzione delle sfide legate alla sicurezza e incoraggiamo i nostri utenti a utilizzare l'ultima versione di TikTok in modo che possano godere della migliore esperienza possibile", ha aggiunto l’azienda.