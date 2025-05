Arte e ingegneria, il nuovo scanner corpo e volto di Insomniac

Sony interactive entertainment assieme a Insomniac Games si uniscono per la creazione di un sistema di scansione per corpi e volti. Nathaniel Bell, Principal Technical Artist di Insomniac Games, e il suo team, Chris Deven, Katheryne Wussow, Dustin Han e Austin Broder, hanno progettato e costruito dispositivi di scansione personalizzati in grado di catturare corpi, abiti e volti, a supporto del team di sviluppo nella realizzazione di mondi di gioco dettagliati e immersivi. Realizzati completamente da zero, questi impianti personalizzati sono stati progettati per la scansione 3D di corpi e volti. Nathaniel e la sua squadra volevano fornire agli artisti dati di scansione accurati e realistici da cui partire—un valore inestimabile per elementi difficili e lunghi da creare manualmente, come le pieghe dei vestiti in movimento, le texture o le diverse tonalità della pelle degli attori. Lo scanner corporeo contiene circa 204 fotocamere acquistate principalmente “off the shelf” (già pronte all’uso).