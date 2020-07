Hong Kong, TikTok blocca l'app dopo nuove restrizioni dalla Cina

La mossa di TikTok, di proprietà della ByteDance con sede in Cina, arriva a seguito dell'imposizione cinese di una nuova legge sulla sicurezza, e delle scelte adottate da Facebook, Google e Twitter che hanno recentemente bloccato le richieste del governo e della polizia di Hong Kong per avere accesso alle informazioni sugli utenti. "Alla luce dei recenti eventi, abbiamo deciso di interrompere le operazioni dell'app TikTok a Hong Kong", aveva anticipato un portavoce dell’azienda a Reuters .

TikTok, Pompeo: l’app potrebbe essere vietata negli Stati Uniti

Continuano i problemi per TikTok. Dopo le accuse di Anonymous, Mike Pompeo, in un'intervista a Fox News, ha riferito che l'amministrazione Trump sta valutando di vietare l'app cinese TikTok negli Usa. “Scaricando l’app si consegnano informazioni private nelle mani del Partito comunista cinese”, ha aggiunto il segretario di Stato.

In risposta, un portavoce del social ha chiarito la posizione dell’azienda: “TikTok è guidata da un Ceo americano e può contare su centinaia di dipendenti statunitensi. La nostra unica priorità è creare un ambiente sicuro per tutti i nostri utenti. Non abbiamo mai fornito dati al governo cinese e non abbiamo intenzione di farlo in futuro”.