La prima Ia pronta per l'argento alle Olimpiadi di matematica

Un' Intelligenza artificiale capace di risolvere complessi problemi di matematica? Ora esiste ed è potenzialmente in grado di conquistare una medaglia d'argento alle Olimpiadi internazionali della matematica. Si tratta di un nuovo sistema di Ia sviluppato da Google DeepMind unendo due diversi programmi: AlphaProof e AlphaGeometry 2.

Ha risolto 4 problemi su 6



L’Intelligenza artificiale è stata messa alla prova nella risoluzione dei sei problemi proposti agli oltre 600 studenti che settimana scorsa hanno partecipato all'edizione 2024 della competizione presso l'Università di Bath, nel Regno Unito. È riuscita a risolverne quattro su sei, ottenendo un punteggio complessivo di 28 punti su un massimo di 42, raggiungendo lo stesso livello di una medaglia d'argento. "Si tratta di un grande passo avanti nel campo dell'Intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico", hanno sottolineato gli sviluppatori di Google DeepMind. "Finora i sistemi di intelligenza artificiale faticavano a risolvere problemi di matematica generale, a causa delle limitazioni nelle capacità di ragionamento e nei dati di addestramento". Tuttavia, i tempi di risoluzione dei quesiti matematici sono stati diversi rispetto a quelli dei concorrenti umani. Le Olimpiadi si svolgono solitamente in due giornate di quattro ore e mezza ciascuna, nelle quali vengono assegnati tre problemi da risolvere alla volta. L'intelligenza artificiale è invece riuscita a risolvere un problema in una manciata di minuti, mentre per gli altri ha impiegato fino a tre giorni.