Introduzione

Secondo il rapporto Ital Communications-Iisfa, il 31% degli italiani non ha ancora usato tecnologie basate sull'IA, in particolare gli ultra 54enni, ma tra loro la metà dichiara l'intenzione di adoperare sistemi di intelligenza artificiale in futuro.

La scarsa conoscenza aumenta nel caso dell'AI generativa come ChatGPT o simili: solo un italiano su due ne ha mai sentito parlare, percentuale che aumenta al 63% nei giovani che in generale dichiarano maggiore dimestichezza e ottimismo sul tema.