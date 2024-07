Meta cambia etichetta su contenuti IA su Instagram e Fb: ecco perché

Meta - la società che controlla tra gli altri i social Instagram e Facebook - ha deciso di sostituire l'etichetta "Made with AI" applicata finora ai contenuti generati o manipolati con l’ intelligenza artificiale . A prenderne il posto è la dicitura "AI info”. L’annuncio è arrivato direttamente da Meta, che nei giorni scorsi ha aggiornato il post sul suo blog . risalente ad aprile in cui viene enunciato l’approccio della società all’utilizzo delle etichette sui contenuti di IA. Sull’etichetta di Meta c’erano state osservazioni di alcuni fotografi , secondo cui la società avrebbe contrassegnato le loro immagini come IA, pur non essendo state realizzate con l'intelligenza artificiale. Il tema delle etichette e dei watermark - una sorta di filigrana digitale - è stata spesso oggetto di attenzione negli ultimi mesi, sia per la decisione di molte grandi aziende di farvi ricorso sia per alcune critiche mosse a questo tipo di strumenti.

La spiegazione di Meta

Meta, nel suo aggiornamento, ha spiegato che “in precedenza abbiamo annunciato un nuovo approccio per etichettare i contenuti generati dall’IA. Parte importante di questo approccio si basa sugli indicatori standard dell’industria che altre società includono nei contenuti creati con i loro tool, che ci aiuta a determinare quando questi sono stati generati utilizzando l’intelligenza artificiale”. Tuttavia, specifica Meta, “le nostre etichette basate su questi indicatori non sono sempre allineate con le aspettative delle persone, e non forniscono sempre un sufficiente contesto". Per esempio, ad "alcuni contenuti che includono piccole modifiche fatte usando l’IA come i tool di ritocco" veniva perciò applicata l’etichetta "Made with AI”. La società ha quindi deciso di sostituire “Made with AI” con “AI info” sulle proprie app. L'etichetta se cliccata - sottolinea l’Ansa - non offre informazioni sulla foto specifica ma spiega semplicemente che il contenuto potrebbe essere stato generato dall'IA e che è quindi da considerare come tale e non frutto di un contesto veritiero.

Perché Meta ha deciso di cambiare

Meta aveva deciso di affidarsi agli standard del settore per determinare quando l'intelligenza artificiale generativa viene utilizzata per creare un'immagine, ma poco dopo sono iniziate le prime osservazioni. Alcuni fotografi avevano infatti notato che Facebook e Instagram applicavano il badge su immagini che non erano state effettivamente create con l’IA: secondo i test condotti dal sito PetaPixel, le foto modificate con lo strumento di riempimento generativo di Adobe in Photoshop - comunque mai nominato nel nuovo annuncio di Meta - attivavano l'etichetta, anche se la modifica riguardava parti impercettibili di una foto reale. In ogni caso la nuova etichetta - secondo TechCrunch - non risolve il problema delle foto completamente generate dall’IA e che sfuggono ai sistemi di verifica.